Eltern klagen Tirol wegen "Impfwerbung" an Schulen

Wegen verteilten Impf-Flyern haben 19 Eltern gegen das Land Tirol Klage auf Unterlassung verbunden mit dem Antrag auf einstweilige Verfügung beim Landesgericht Innsbruck eingebracht.

Das Land Tirol hatte kurz vor Schulschluss an Mittleren und höheren Schulen Flyer mit dem Titel "Tirol impft - auch dich" verteilt, in denen bei den 12- bis 18-Jährigen "intensiv" für die Corona-Impfung geworben werde. Dies sei "unzulässig".

Klage wegen Impfwerbung

Angeführt habe das Land zudem "Verheißungen", wie etwa, dass mit einer Impfung dem Distance Learning entgangen werden könne, wieder Fußball gespielt werden dürfe und Freunde wieder face to face getroffen werden können. Auch der Gewinn eines iPhones sei in Aussicht gestellt worden. "Die klagenden Eltern erachten diese Werbung jedoch als unzulässigen Eingriff in ihre Erziehungsrechte und Beeinträchtigung in der Erfüllung ihrer Erziehungspflichten", hieß es in einer Aussendung der Anwaltskanzlei.