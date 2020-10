Eishockey: Vienna Caps nach 5:3-Heimsieg an Tabellenspitze

Die Vienna Capitals konnten einen 5:3 Heimsieg gegen die Linzer verbuchen. Nun sind sie an Tabellenspitze.

Mit Siegen der Vienna Capitals, des KAC, Bozen und Dornbirn in Graz gingen die Freitagspiele der 3. Runde in der ICE Hockey League über die Bühne. Die Wiener fügten Linz mit einem Heim-5:3 die erste Niederlage zu. Auch Innsbruck verlor erstmals und zwar mit 1:6 in Bozen, wo der HCB Südtirol nach coronabedingten Spielabsagen wieder Positiv-Schlagzeilen schrieb. Diese sind auch KAC-Torjäger Nick Petersen sicher, der beim 4:1 in Szekesfehervar alle Tore erzielte.