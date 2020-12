Eishockey: Vienna Capitals beenden Negativserie

HCB Südtirol und Fehervar liegen weiter im Gleichschritt an der Spitze der ICE-Eishockeyliga. Die Vienna Capitals konnten ihre Negativserie unterbinden.

Bozen gewann am Montag das Tiroler Derby bei den Innsbrucker Haien mit 3:2 und führt die Tabelle weiter vor dem punktgleichen Fehervar an. Die Ungarn besiegten in Linz die Black Wings mit 2:0. Der KAC gewann das Kärntner Derby gegen den VSV mit 4:0, die Vienna Capitals beendeten ihre Niederlagenserie.

Bozen konnte erneut gegen Innsbruck gewinnen

Bozen gewann auch das dritte Tirol-Derby gegen Innsbruck, diesmal aber knapp. Den Südtirolern gelang zehn Sekunden vor der zweiten Pause der Ausgleich zum 2:2, dank des Treffers von Brett Findlay in der 50. Minute gehen sie als Nummer eins ins letzte Spiel dieses Jahres. Fehervar blieb aber mit dem neunten Sieg hintereinander, ihrer bisher längsten Siegesserie in der Liga, an Bozen dran. Zwei Tore zu Beginn des Schlussdrittels brachten drei Punkte gegen die Black Wings in deren zweitem Spiel unter dem neuen Cheftrainer Dan Ceman.

Im 332. Kärntner Derby brachte Rok Ticar (18.) den KAC in einem ausgeglichenen Startdrittel in Führung. Die Klagenfurter dominierten danach das Mitteldrittel und sorgten mit je einem Treffer in Unter- und Überzahl für die Entscheidung. Nach einem missglückten Ausflug von VSV-Torhüter Kristers Gudlevskis traf Thomas Hundertpfund bei seinem Comeback zum 2:0 (26.), Matt Fraser legte das 3:0 nach (29.). Der VSV hatte einige gute Chancen, konnte KAC-Torhüter Sebastian Dahm aber nicht bezwingen.

Vienna Capitals konnten drittes Hauptstadt-Duell gewinnen

Die Vienna Capitals gewannen auch das dritte Hauptstadt-Duell mit den Bratislava Capitals. Dank des 3:2-Erfolgs, dem ersten Sieg nach zuletzt fünf Niederlagen, behaupteten die Wiener Rang drei vor dem KAC. Salzburg pirschte sich mit einem 4:1-Erfolg gegen die Dornbirn Bulldogs bis auf einen Punkt an die fünftplatzierten Vorarlberger heran. Nach 0:1-Rückstand durch Andy Yogan (4.) schossen Routinier Rick Schofield (26., 31./PP) und der erst 16-jährige Deutsche Julian Lutz mit seinen ersten Ligatreffern (8., 40.) die Bullen zum Sieg.