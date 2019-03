Bei dem Teileinsturz in Wien-Floridsdorf wurde ein Arbeiter verletzt.

Einsturz bei Hausabbruch in Wien-Floridsdorf: Arbeiter verletzt

Am Freitagnachmittag kam es in der Anton-Störck-Gasse in Wien-Floridsdorf bei einem Hausabbruch zu einem Teileinsturz. Dabei wurde ein Arbeiter verletzt.

Laut Wiener Berufsrettung ist Freitagnachmittag ein 23-jähriger Bauarbeiter mit leichten Kopfverletzungen und Verdacht auf einen Beinbruch aus Trümmern eines Abbruchobjektes in der Anton-Störck-Gasse in Wien-Floridsdorf geborgen und ins Spital eingeliefert worden. Teile eines Obergeschoßes waren im Zuge der Arbeiten eingestürzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. “Der Arbeiter konnte schnell geborgen werden”, sagte ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Das beteiligte Unternehmen vermisste niemand. Trotzdem wurden noch Rettungshunde über die Trümmer geschickt, damit sie von eventuell noch zu Bergenden Witterung aufnehmen könnten. Verdachtsmomente ergaben sich dabei nicht. Techniker begutachteten noch Freitagnachmittag, um die Situation zu klären und um zu beraten, wie bei den Abbrucharbeiten weiter vorzugehen ist.