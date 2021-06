Einreise von geimpften Touristen in Israel möglich

Ab 1. Juli dürfen in Israel geimpfte Individualtouristen einreisen. Welche Impfung dabei akzeptiert wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Israel will ab 1. Juli die Einreise von geimpften Individualtouristen erlauben. Diese bräuchten dann keine Genehmigung im Vorfeld mehr, schrieb Innenministerin Ayelet Shaked von der ultrarechten Jamina-Partei am Sonntagabend auf Facebook. Welche Corona-Impfungen dabei akzeptiert würden, werde noch mitgeteilt. In einem ersten Öffnungsschritt hatte Israel Ende Mai wieder in begrenzter Anzahl die Einreise von Gruppen geimpfter Touristen erlaubt.