Wer am 24. Dezember 2020 noch Einkäufe zu erledigen hat, kann das in diversen Geschäften noch tun ©APA (Sujet)

Einkaufen am 24. Dezember 2020 in Wien: Öffnungszeiten der Geschäfte

Der 24. Dezember fällt heuer auf einen Donnerstag. In Wien bestehen auch am Heiligen Abend noch einige Möglichkeiten, einkaufen zu gehen oder Geschenke zu besorgen. VIENNA.at hat alle Infos für Last-Minute-Einkäufe am 24. Dezember.



Wer am Heiligen Abend noch Weihnachtsgeschenke, Lebensmittel, einen Christbaum oder Ähnliches besorgen muss, hat dafür noch ein paar Stunden Zeit. Glücklicherweise, denn danach folgen drei Tage, an denen die Geschäfte regulär geschlossen haben. Auch am 24. Dezember 2020 lassen sich noch Last-Minute-Geschenke einkaufen.

Einkaufen am 24. Dezember 2020: Regulär nur mehr bis 13:00 Uhr

Generell gilt als Rechtsgrundlage für die Öffnungszeiten der Geschäfte am 24. Dezember die Wiener Öffnungszeitenverordnung bzw. die darin enthaltenen Sonderregelungen. Seit 2019 hat sich hierbei etwas geändert - Arbeitszeiten bis 14:00 Uhr sind am 24. Dezember nun nicht mehr zulässig.

Grundsätzlich dürfen Geschäfte im allgemeinen Handel am 24. Dezember 2020 von 6:00 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet sein. Von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr sind allerdings nur mehr unbedingt notwendige Abschlussarbeiten zulässig, Verkauf darf keiner mehr stattfinden - die Geschäfte müssen um 13:00 Uhr geschlossen werden.

Süßwaren, Blumen, Christbäume: Noch länger erhältlich

Ausnahmen bestehen lediglich für den Verkauf von Süßwaren und Naturblumen, wo eine Öffnung von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr zulässig ist, sowie beim Verkauf von Christbäumen, wo eine Öffnung von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr zulässig ist.

Wer noch einen Christbaum braucht – auf der Facebook-Seite des Wiener Marktamts finden Sie Infos zu den 282 Wiener Christbaumverkaufsstandorten 2020. Die Apotheken haben am 24. Dezember jedoch nur bis 12 Uhr geöffnet (hier finden sie alle Nachtapotheken, die danach noch Bereitschaft haben).

Öffnungszeiten der Supermärkte und Drogerien in Wien

Am 24. Dezember 2020 öffnen einige Supermärkte zum Teil bereits früher ihre Türen, schließen allerdings spätestens um 13:00 Uhr. Welche Supermärkte und Drogeriemärkte an diesem Tag wie lange offen haben, lesen Sie hier.

Billa: 06:00 – 13:00 Uhr

Hofer: 07:00 – 13:00 Uhr

Lidl: 07:00 - 13:00 Uhr

(ausgenommen Wien-Felberstraße und Vösendorf: 08:30 bis 13:00 Uhr)

Merkur: 06:00 – 13:00 Uhr



Penny: 07:30/07:40 – 13:00 Uhr

Spar, Eurospar und Interspar: 6:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Ausgenommen folgende Filialen:

SPAR City Filiale AKH (06:00 - 19:00 Uhr)

SPAR City Filiale Wollzeile (geschlossen)

Bipa: 08:00 - 13:00 Uhr

dm: 8:00 bis 13:00 Uhr, diese Kernöffnungszeiten variieren je nach Standort und können online wochenaktuell eingesehen werden – hier geht es zum Filialfinder

Müller: je nach Filiale von 8:00 / 8:30 / 9:00 bis 13:00 – hier geht es zum Filialfinder

Öffnungszeiten der Wiener Einkaufszentren am 24. Dezember 2020

Sämtliche Wiener Einkaufszentren sind am 24. Dezember 2020 noch geöffnet, auch hier gelten Sonderregelungen bei den Öffnungszeiten:

Auhof Center: 9:00 bis 13:00 Uhr

Donau Zentrum: 9:00 bis 13:00 Uhr

Gerngross: 9:00 bis 13.00 Uhr

Lugner City: 8:00 bis 13:00 Uhr

Millennium City: 9:00 bis 13:00 Uhr

Riverside: 9:00 bis 13:00 Uhr

SCS - Shopping City Süd: 9:00 bis 13:00 Uhr

Wien Mitte – The Mall: 9:00–13:00 Uhr

Auch die Wiener Öffis haben Weihnachtsbetrieb. Am 24. Dezember 2020 ab 18:30 Uhr werden die Intervalle von U-Bahnen, Straßenbahnen und Autobuslinien länger, sie fahren dann im 15-Minuten-Takt.