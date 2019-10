Einhorn-Bim von UNICEF für Kinderrechte in Wien unterwegs

Seit Dienstagfrüh fährt eine UNICEF-gebrandete Straßenbahn durch Wien - Einhorn inklusive. Diese macht auf das 30-jährige Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention und eine aktuelle Petition zur Aufnahme der Kinderrechte in alle Lehrpläne aufmerksam.

Aktion: "Kinderrechte sichtbar machen"

Am 20. November 1989, dem Tag der Kinderrechte, verabschiedeten die Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention. Diese ist heute der Maßstab für eine kinderfreundliche Gesellschaft. Kinderrechte sorgen dafür, dass sich die Situation für Kinder weltweit verbessert. In Österreich gelten Kinderrechte seit dem Jahr 1992, einige haben es auch in die österreichische Verfassung geschafft. Trotz großer Fortschritte wissen viele Kinder und Jugendliche aber noch immer nicht über ihre eigenen Rechte Bescheid.

Thomas Brezina unterstützt UNICEF

Kinderbuchautor und UNICEF Botschafter Thomas Brezina setzt sich unermüdlich für Kinder ein und unterstützt die UNICEF Aktion: „Kinderrechte gelten überall und haben in 30 Jahren so viel geschafft: Tausende Kinder müssen nicht arbeiten und werden vor Ausbeutung geschützt, tausende bekamen endlich die nötige medizinische Versorgung und haben den 5. Geburtstag überlebt.Vor allem aber sagen die Kinderrechte sehr klar: Kinder sind junge Menschen mit eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen. Sie haben das Recht auf Schutz und Achtung! Die Kinderrechte-Straßenbahn macht aufmerksam und neugierig, mehr darüber zu erfahren."

Junge Menschen müssen ihre Rechte kennen, damit sie sich dafür stark machen und andere dabei unterstützen, sie in Anspruch zu nehmen. Bereits 2012 empfahl das UN-Kinderrechtskomitee in Genf die Verankerung der Kinderrechte in den österreichischen Lehrplänen der Primar- und Sekundarschule. Eine aktuelle Analyse zur Kinderrechts-Situation in österreichischen Schulen kommt jedoch zu dem Schluss, dass Kinderrechte in keinem der Lehrpläne den grundlegenden Stellenwert erhalten, der für diese „Steuerungsinstrumente pädagogischer Beziehungen“ angemessen wäre.