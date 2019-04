UNICEF: Impfschutz für die ganze Familie gefordert

Bei der Forderung nach einem umfassenden Impfschutz für alle Familienmitglieder erhält die UNICEF Unterstützung vom Wiener Kinderarzt Peter Voitl.

Jährlich sterben weltweit 1,5 Millionen Kinder unter fünf Jahren an Krankheiten, vor denen sie durch verfügbare Impfungen geschützt hätten werden können. In Österreich besteht die größte Impflücke bei jungen Eltern.

Sinnhaftigkeit von Impfungen steht außer Diskussion

Wertigkeit und Sinnhaftigkeit von Schutzimpfungen seien in unzähligen wissenschaftlichen Untersuchungen belegt und stünden außer Diskussion, hieß es am Dienstag in einer Aussendung von UNICEF Österreich. Schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen.