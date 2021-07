Eine Million Niederösterreicher erhielten bisher erste Corona-Impfung

Eine Million Menschen haben in Niederösterreich bisher zumindest eine Injektion der Corona-Schutzimpfung erhalten.

In Summe gesetzt wurden im Bundesland nach Angaben von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Sonntag mehr als 1,6 Millionen Stiche. Am höchsten lag die Bereitschaft bei den über 80-Jährigen. In der kommenden Woche wird über die nächsten Schritte bis in den Herbst hinein beraten.