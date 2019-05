Einbruch in Wohnung in Wien-Donaustadt: Polizei bittet um Hinweise

Ein derzeit noch unbekannter Täter verübte im April einen Einbruch in die Siebenbürgerstraße in Wien-Donaustadt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Tatverdächtigen.

Ein derzeit noch unbekannter Täter brach am 23. April 2019 in eine Wohnung in der Siebenbürgerstraße in Donaustadt ein. Er stieg über die Balkontüre ein und durchsuchte, während die Bewohner schliefen, mehrere Räume und stahl Bargeld.