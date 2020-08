Einbruch in Imbissstand: Festnahme in Wien-Liesing

In der Nacht auf Donnerstag sollen zwei Männer in einen Imbissstand in Wien-Liesing festgenommen. Bei ihnen wurden Lebensmittel, Geld und Einbruchswerkzeug sichergestellt.

In der Nacht auf Donnerstag sollen zwei Männer im Alter von 26 und 27 in einen Imbissstand im Bereich der Laxenburgerstraße in Wien-Liesing eingebrochen sein. Beamte konnten die mutmaßlichen Täter in der nähe des Imbisstandes anhalten und vorläufig festnehmen.

Bei ihnen wurden Lebensmittel - und zwar Energydrinks und Grillfleisch -, Bargeld und Einbruchswerkzeug sichergestellt. Nach der Einvernahme wurde beide auf freiem Fuß angezeigt.