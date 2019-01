Einbrecher in Kellerraum in Wien-Ottakring gesperrt: Festnahme

Gestern Abend verschafften sich zwei Täter Zutritt zu einem Kellerraum in der Panikengasse in Wien-Ottakring. Nur einer der beiden konnte gefasst werden.

Am 12. Jänner 2019 verschafften sich zwei Täter gegen 20:40 Uhr Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses in der Panikengasse in Wien-Ottakring. Als sie ein Kellerabteil aufgebrochen hatten, wurden die Täter von einem Bewohnern überrascht.