Ein Zauberwald für Superhelden: Wien Holding unterstützt e.motion

Durch Equotherapie (Arbeit mit Pferden) will der gemeinnützige Verein e.motion-Lichtblickhof kranken und traumatisierten Kindern helfen. Am Vereinsgelände in Wien-Penzing ist nun ein "Zauberwald" entstanden. Unterstützt wurde der Verein dabei von der Wien-Holding.