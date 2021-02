Ein Jahr Pandemie: Österreicher mit Corona-Politik immer unzufriedener

Laut Politologen fällt die Bilanz über die Regierungsarbeit im ersten Corona-Jahr eher durchwachsen aus. Neben mehreren Richtungswechseln habe man durch die Kommunikation teils Hoffnungen geweckt, die nicht erfüllt werden konnten und somit die Unzufriedenheit im Land verstärkt.

Zustimmung zur Corona-Politik nahm zuletzt deutlich ab

Die Unzufriedenheit sei zwar zum Teil dem Verlauf und der Fortdauer der Pandemie geschuldet. Aber auch die Kommunikation der Regierung habe ihren Anteil, sind sich Filzmaier, Stainer-Hämmerle und Polit-Berater Thomas Hofer einig. Neben den Richtungswechseln habe die Regierung durch ihre Kommunikation auch teils Hoffnungen geweckt, die nicht erfüllt werden konnten - etwa mit der bekannten Aussage von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vom August 2020, dass nun langsam "Licht am Ende des Tunnels" sichtbar werde - oder dem seitens Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bis in den Herbst hinein geäußerter Optimismus, Österreich werde nicht in eine zweite Welle "hineinkippen".

Filzmaier ortet Fehler in zu kurzfristiger Krisenkommunikation

"Politische Kommunikation ist oft sehr kurz- und mittelfristig orientiert", sagte Filzmaier dazu. Ein typisches Beispiel sei die Kommunikation in Wahlkämpfen. "Vieles - das wäre mein These - was man in der Kurzfristigkeit erlernt hat, war auch jetzt der Stil." So würden etwa Anschobers oftmals wiederholte Worte, es würden nun die "entscheidenden Wochen" bevorstehen, "wunderbar" in Wahlkämpfe passen. "In der Pandemie funktioniert das nicht."