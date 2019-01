Eigener Campari-Salon beim diesjährigen Wiener Opernball

Speziell für den diesjährigen Wiener Opernball konzipiert, gibt es im dritten Stock der Staatsoper den "Salon Campari" zu finden. Besucher werden dort mit Campari-Klassikern verwöhnt.

Im Rahmen einer einzigartigen Kooperation mit “Zum Schwarzen Kameel” wird in diesem Jahr beim Wiener Opernball in den “Salon Campari” geladen. Ein Highlight ist auch die designtreue Reproduktion des Schwarzen Kameels, in den Räumlichkeiten der Wiener Staatsoper.