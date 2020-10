Ehepaar wurde bei Putz-Job in Wien zu Seriendiebes-Duo: 60 Delikte

Ein Ehepaar, das in Wien bei einer Reinigungsfirma beschäftigt war, beging im Zuge seiner Putztätigkeit immer wieder Diebstähle. Als die beiden Seriendiebe gefasst wurden, gingen laut Polizei rund 60 Delikte auf ihr Konto.

Am 8. Oktober 2020 gegen 16:00 Uhr gelang es der Wiener Polizei, nach intensiven Ermittlungen zwei mutmaßliche Serientäter auszuforschen und in der Wattgasse in Wien- Ottakring festzunehmen.