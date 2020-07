Ehefrau in NÖ erstochen: Verdächtiger beging Suizid

Jener 50-Jährige, der Mitte Jänner in Ybbs an der Donau seine jüngere Ehefrau erstochen haben soll, ist tot. Er starb nach einem Selbstmordversuch im Spital.

Wie ein Sprecher der Justizanstalt St. Pölten am Montag entsprechende Medienberichte bestätigte, erlag der Beschuldigte infolge eines Selbstmordversuchs im Gefängnis im Krankenhaus seinen Verletzungen.

50-Jähriger starb nach Selbstmordversuch im Spital

Der österreichische Staatsbürger mit rumänischen Wurzeln sei zunächst gerettet und reanimiert worden, hieß es auf APA-Anfrage seitens der Justizanstalt. Danach habe er sich jedoch in kritischem Zustand befunden und sei ins Spital eingeliefert worden, wo er letztlich am Donnerstagnachmittag starb.

Dem Sprecher zufolge ordnete die Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Obduktion an. Das Ableben des 50-Jährigen war bereits Ende der Vorwoche kolportiert worden, eine offizielle Bestätigung dafür gab es allerdings bis zur Auskunft der Justizanstalt nicht.

Ehefrau aus Eifersucht getötet

Die Messerattacke in Ybbs a. d. Donau ereignete sich am Abend des 15. Jänner im gemeinsamen Wohnhaus des Paares. Die 42-Jährige erlitt laut Obduktion zahlreiche Stichverletzungen im Oberkörper- und Halsbereich. Der von Florian Höllwarth und Astrid Wagner vertretene Beschuldigte wurde an Ort und Stelle festgenommen.