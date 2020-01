Mordalarm in Ybbs an der Donau: 42-jährige Frau erstochen.

Mordalarm in Ybbs an der Donau: 42-Jährige erstochen aufgefunden

Am Mittwochabend wurde eine 42-järhige Frau in Ybbs an der Donau erstochen aufgefunden. ihr Ehemann steht unter Tatverdacht.

Mittwochabend ist eine 42-jährige Frau erstochen worden. Ihr Ehemann, ein 50-jähriger Österreicher, ist dringend verdächtig, sie durch mehrere Messerstiche ermordet zu haben. Er wurde am Tatort, im gemeinsamen Wohnhaus, festgenommen, verweigert derzeit aber Angaben über den Tatablauf. Ybbs. Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt sind im Gange.

Frau in Ybbs an der Donau erstochen: Ehemann festgenommen

Der 50 Jahre alte Ehemann des Opfers wurde festgenommen. Er machte vorerst keine Angaben. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager wurde die Frau im Wohnhaus des Paares durch mehrere Messerstiche getötet. Der Beschuldigte wurde am Ort des Geschehens festgenommen. Der Mann schweige, was die Tat angehe, hieß es Donnerstagfrüh seitens der Ermittler. Ein Messer wurde sichergestellt.

Das Paar hat zwei Kinder im Alter von 16 und 18 Jahren. Eines von ihnen hatte am Mittwochabend die Polizei alarmiert. Die Jugendlichen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

"Tiefe Betroffenheit" bei Bürgermeister

Nach der Bluttat mit einer Toten in Ybbs a.d. Donau (Bezirk Melk) hat Bürgermeister Alois Schroll (SPÖ) seine "tiefe Betroffenheit" bekundet. "Ich kenne die Familie und bin tief erschüttert", sagte der Stadtchef der APA. Die Anteilnahme der Gemeinde gelte den Kindern der getöteten 42 Jahre alten Frau.

"Ich war fast die ganze Nacht mit den Blaulichtorganisationen unterwegs und habe auch die Kinder gesehen", sagte der Bürgermeister. Dem Sohn und der Tochter der 42-Jährigen und des 50-jährigen Verdächtigen sicherte Schroll "jegliche Form der Unterstützung" zu.