Ein 88-Jähriger soll in diesem Haus in Ladendorf seine Ehefrau (80) getötet haben

Ehefrau in Mistelbach getötet: Prozess um Einweisung am Dienstag

Eine Bluttat im Bezirk Mistelbach beschäftigt Geschworene in Korneuburg: Die Tötung einer 80-Jährigen im August 2020 in Ladendorf ist am Dienstag das Thema eines Geschworenenprozesses.



Vor Gericht steht der 88 Jahre alte Ehemann der betagten Frau, der seine Langzeit-Partnerin erstochen haben soll. Der Niederösterreicher ist laut einem psychiatrischen Gutachten nicht zurechnungsfähig. Die Staatsanwaltschaft beantragte daher die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Bluttat: 88-jähriger gilt als nicht zurechnungsfähig



Die Bluttat war in den frühen Morgenstunden des 6. August 2020 im gemeinsamen Wohnhaus des Ehepaares verübt worden. Mit einem Küchenmesser soll der Betroffene seiner Frau zahlreiche Stich- und Schnittwunden im Halsbereich zugefügt haben. Der 88-Jährige suchte nach der Attacke selbstständig die örtliche Polizeiinspektion auf und ließ sich festnehmen. Bei der Befragung war er geständig.