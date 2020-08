80-Jährige in Ladendorf getötet: Obduktionsergebnis liegt vor

Nach der Bluttat in Ladendorf im Bezirk Mistelbach, bei der ein 88-Jähriger seine Ehefrau erstochen haben soll, liegt nun das vorläufige Obuktionsergebnis vor.

Nach der Bluttat in Ladendorf (Bezirk Mistelbach) ist am Montag das vorläufige Obduktionsergebnis vorgelegen. Nach Angaben von Friedrich Köhl von der Staatsanwaltschaft Korneuburg gelten "zahlreiche Stich- und Schnittwunden im Bereich des Halses" als Ursache für den Tod der 80-Jährigen. Hinsichtlich des 88-jährigen Beschuldigten wurde ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.