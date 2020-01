Eduard Posch: NEOS-Spitzenkandidat im Porträt

Eduard Posch steht erstmals als Spitzenkandidat der NEOS zur Wahl im Burgenland. Alle Informationen im Porträt.

Die NEOS wollen bei der Burgenland-Wahl am 26. Jänner im zweiten Anlauf die Vier-Prozent-Hürde knacken und den Einzug in den Landtag schaffen. Erstmals an ihrer Spitze steht dabei Eduard Posch, der erst Mitte Dezember - rund sechs Wochen vor der Wahl - zum Spitzenkandidaten der Pinken gekürt wurde, und damit vergleichsweise spät in den Wahlkampf einstieg.

Eduard Posch: Werdegang

Posch wurde am 15. Jänner 1957 geboren und wuchs in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) auf, wo er auch heute noch wohnt. Nach der Matura studierte er Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien, außerdem ist er staatlich geprüfter Unternehmensberater und hat eine Ausbildung zum Mediator absolviert. Der 63-Jährige war in der Vergangenheit unter anderem Lehrer und Direktor an der Fachschule für wirtschaftliche Berufe und selbstständiger Unternehmensberater.

Bildung steht an erster Stelle

Nicht nur aufgrund seiner Tätigkeit als Direktor steht bei Posch die Bildung an erster Stelle: Er begann schon in der Schulzeit, sich politisch zu engagieren. Mit 16 war er Schul- und Landesschulsprecher für berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS) im Burgenland. Später wurde er Landesobmann und Bundesobmannstellvertreter der Union Höherer Schüler (damals UHS, heute Schülerunion). Seine politische Laufbahn startete Posch ursprünglich bei der ÖVP. Er war Gründungsobmann der Jungen ÖVP Pinkafeld und Landesobmannstellvertreter der Jungen ÖVP.

2014 begann er dann, sich für die NEOS zu engagieren. Seit 2017 ist er Gemeinderat für die Pinken in Pinkafeld. Im Juli 2019 wurde er schließlich zum Landessprecher der burgenländischen NEOS gewählt und Mitte Dezember zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt.

Posch ist seit mittlerweile 39 Jahren mit Ehefrau Heidi verheiratet, hat drei Kinder und zwei Enkelkinder, die oft und gerne im Wahlkampf als Motivation für sein politische Engagement nennt. Seine Freizeit verbringt der Südburgenländer gerne am Sportplatz oder in seinem Lesesessel.

Eduard Posch: Zur Person

Zur Person: Eduard Posch, geboren am 15. Jänner 1957 in Vorau, aufgewachsen und wohnhaft in Pinkafeld. Studium der Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik an der WU Wien, staatlich geprüfter Unternehmensberater und Mediator. Lehrer und Schulleiter, jetzt selbstständiger Unternehmensberater. Landesschulsprecher der BMHS im Burgenland, Bundesobmann-Stellvertreter der Schülerunion, Gründungsobmann, dann Bezirksobmann der Jungen ÖVP Pinkafeld, seit 2017 NEOS-Gemeinderat in Pinkafeld, seit Juli 2019 Landessprecher der NEOS Burgenland. Verheiratet, Vater dreier Kinder.