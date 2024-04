Edtstadler mit wenig Sympathie für Koalition mit SPÖ nach NR-Wahl

Verfassungs- und Europaministerin Edtstadler zeigte sich im Hinblick auf die Nationalratswahl bezüglich einer Koalition mit der SPÖ wenig aufgeschlossen.

"Mit einer SPÖ unter (Parteichef Andreas, Anm.) Babler, dessen Gedankengut mehr der KPÖ zuzurechnen ist als irgendwas anderem mit 32 Stundenwoche bei vollen Lohnausgleich ist halt nicht wirklich was anzufangen", sagte Karoline Edtstadler (ÖVP) am Montagabend beim Business-Talk von Thomas Prantners Beratungsagentur C3 in Wien.