Hanger nennt Kickl "Sicherheitsrisiko für Österreich"

ÖVP-Fraktionsführer im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" Andreas Hanger hat FPÖ-Chef Herbert Kickl am Montag ein "Sicherheitsrisiko für Österreich" genannt.

Zu diesem Befund kommt Hanger, weil man in den gelieferten Akten Belege dafür gefunden habe, dass Kickl als damaliger Innenminister nach der Razzia beim BVT dem ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott eine zentrale Rolle in der Neuaufstellung des Geheimdienstes zugedacht habe.

Der "mutmaßliche russische Spion" Ott, so Hanger bei einer Pressekonferenz am Montag, hätte laut einem Organigramm die Koordinierungsstelle in einem der Referate des "BVT (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung , Anm.) NEU" leiten sollen. Dadurch hätte er Zugang zu allen sicherheitsrelevanten Informationen und streng geheimen Dokumenten bekommen, behauptet Hanger. Ott sei zum damaligen Zeitpunkt suspendiert gewesen.