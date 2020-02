E-Scooter von TIER ab sofort über Whim buchbar

In Wien einen E-Scooter von TIER zu nutzen, wird ab sofort noch einfacher - denn ab sofort sind die praktischen Gefährte über die MaaS-Plattform von Whim buchbar.

Seit dem Start im Oktober 2018 bietet TIER seinen Service in mittlerweile über 50 Städten an. In Wien, dem ersten Markt des Unternehmens mit Sitz in Berlin, sind die E-Scooter ab sofort über die MaaS-Plattform von Whim buchbar. Helsinki folgt als Heimatmarkt von Whim noch dieses Frühjahr.

Zahlreiche Vorteile der E-Scooter von TIER

"Wir sehen E-Scooter als wichtige Ergänzung ganzheitlicher Mobilitätsangebote. In einer voll integrierten, intermodalen Mobility-as-a-Service-Lösung wie Whim sind E-Scooter für die Fahrt von oder zu der U-Bahn-Station, zur nächsten Mietwagenstation und für weitere Kurzstrecken eine perfekte Ergänzung. Der Verzicht auf das eigene Auto fällt so immer leichter! Mit TIER haben wir einen innovativen Partner gefunden, der mit uns gemeinsam an den Mobilitätspaketen der Zukunft feilt", betont Florian Löschenberger, Country Manager Österreich von MaaS Global.

TIER-Buchung über Whim: Kosten bleiben gleich

Die Kosten für den Nutzer sind unabhängig von der Plattform dieselben: ein Euro zum Entsperren des E-Scooters und 20 Cent für jede gefahrene Minute. TIER ist Europas führender Anbieter im Bereich der Mikromobilität und weiter auf Expansionskurs. Neben Wien ist TIER hierzulande in Linz, Klagenfurt, Villach und Innsbruck aktiv. In Finnland hat das Unternehmen Standorte in Turku, Tampere und Helsinki.

"Mit der Integration in die App von Whim vollziehen wir den nächsten, wichtigen Schritt auf unserem Weg zu einer nahtlosen Verbindung unseres Angebots mit dem öffentlichen Verkehr. Gemeinsam mit Whim werden wir weiter an multimodalen und nachhaltigen Mobilitätslösungen arbeiten, die für alle zugänglich sind”, äußert sich Max Nageler, General Manager in Österreich für TIER, zu der Kooperation.

Mehr zu MaaS Global und Whim

Die Vision von MaaS Global ist eine offene, attraktive Mobilitätsplattform mit innovativen Mobilitätspaketen im Abonnement, die den motorisierten Individualverkehr zugunsten öffentlicher und gemeinschaftlich genutzter Verkehrsanbieter nachhaltig verringert. MaaS Global ist mit seiner preisgekrönten Whim-App, die den Benutzern eine Vollintegration diverser Transportdienste (ÖPNV, Taxi, E-Scooter, etc.) in einer App bietet, der Vorreiter im Bereich Mobility-as-a-Service (MaaS). Fahrten können in Echtzeit geplant, gebucht und bezahlt werden.