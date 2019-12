Global klimaneutral: eScooter Sharing Anbieter TIER zeigt es vor

TIER, Vorreiter in Sachen Leih-eScooter in Wien, will lokal emissionsfrei und global CO2-neutral werden. Aktuell begegnet das Unternehmen zudem dem U1-Ausfall in Wien mit günstigeren Verleihpreisen.

Das Mobilitätsunternehmen TIER, das im Oktober des vergangenen Jahres als erster europäischer Anbieter von Leih-eScootern nach Wien gekommen ist, hat angekündigt, lokal emissionsfrei und global CO2-neutral zu werden. Jetzt zeigt das Unternehmen, welche Schritte es setzt, um dieses Ziel zu erreichen.

TIER reagiert auf U1-Sperre: - 50 % auf Leih-eScooter

In einer aktuellen Aussendung nimmt TIER zudem Bezug auf ein in Wien derzeit vorherrschendes Thema: die mehrere Tage andauernde Sperre der U-Bahn-Linie U1 infolge eines Brandes am Montag. "Auch hier versuchen wir unsere Partner - die Wiener Linien - rasch zu unterstützen und bieten unseren Service den Rest der Arbeitswoche 50% günstiger an", so das Unternehmen in dem Schreiben.



TIER Mobility: So erreicht man selbstgesteckte Klimaziele

Mit Jänner 2020 wird TIER Mobility global klimaneutral sein. Wie dies gelingt:

• Umstellung der gesamten Flotte auf ein völlig neues eScooter-Modell mit tauschbaren Batterien

• Umstellung auf Öko-Strom in allen Lagerhäusern

• Ersetzen aller Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren durch eVans und Lastenfahrräder

• Klare Agenda zur Reduktion und Kompensation aller Emissionen

Neuer eScooter mit tauschbaren Batterien

Um klimaneutral zu werden, setzt TIER unter anderem auf ein völlig neues eScooter-Modell mit tauschbaren Akkus, was den täglichen Transport der Fahrzeuge ins Lager überflüssig macht. Darüber hinaus zeichnet sich der neue eScooter, der seit vergangener Woche auf den Wiener Straßen zu sehen ist, durch eine breitere Trittfläche, zwei Handhebelbremsen, eine Handyhalterung mit Ladefunktion sowie deutlich größere Laufräder für mehr Stabilität aus.

Max Nageler, General Manager für TIER Mobility in Österreich, sieht in den Wechselakkus einen Wendepunkt in Sachen Nachhaltigkeit für die gesamte Branche. “Wir hoffen, damit einen neuen Industriestandard zu setzen und erfolgreich aufzuzeigen, dass jedes einzelne Unternehmen einen großen Unterschied machen kann.”

Komplette Umstellung der Logistik

Durch das neue eScooter-Modell wird der tägliche Transport der Geräte ins Lager obsolet, da lediglich die Akkus transportiert werden müssen. Dabei setzt TIER spezielle E-Cargo-Bikes ein, die für den sicheren Transport von Akkus ausgelegt sind. Während regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten zukünftig auch direkt auf der Straße durchgeführt werden, kommen eVans für den Transport beschädigter Fahrzeuge zum Einsatz.

Kompensation des CO2-Fußabdrucks

Im Rahmen von Bekenntnissen des Unternehmens zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, hat TIER auf Basis detaillierter Daten der Geschäftsjahre 2018/19 und Prognosen für das kommende Geschäftsjahr seinen CO2-Fußabdruck berechnet, der alles — vom Abbau der nötigen Rohstoffe für die Herstellung der eScooter, bis hin zu Geschäftsreisen und Strombedarf in Büros — berücksichtigt .

Alle Emissionen, die 2020 trotz aller weitgreifenden Maßnahmen übrigbleiben, gleichen TIER in Zusammenarbeit mit der unabhängigen Agentur ClimatePartner unter anderem durch ein Programm aus, das sich dem Schutz des Amazonaswald im Ausmaß von ca. 25.000 Fußballfeldern verschrieben hat.

Für Lawrence Leuschner, CEO und Mitgründer von TIER Mobility, der sich bereits mit seinem Unternehmen reBuy intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hat, ist der Klimawandel “das dringlichste Thema unserer Zeit. Wir befinden uns in einer Jetzt-oder-Nie Situation, die unser sofortiges Handeln fordert. Als stetig und schnell wachsendes Unternehmen empfinden wir es als unsere Verantwortung, zusätzliche Ressourcen für die Bekämpfung der Klimakrise einzusetzen. Deshalb fokussieren wir uns noch stärker auf unseren unternehmerischen Grundwert: die Förderung echter Nachhaltigkeit in der Mobilität.”

Über TIER Mobility: Innovativer e-Scooter Anbieter

TIER Mobility ist Europas führendes Unternehmen im Bereich Shared Micro-Mobility-Services mit der Mission Mobilität zum Guten zu verändern. Das Unternehmen ist treibende Kraft beim Wandel im Verkehrs- und Transportsektor, indem es Städte von Emissionen und Staus befreit und verantwortungsbewussten Umgang und Sicherheit in den Mittelpunkt seines Geschäfts stellt.