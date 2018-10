E-Rollerunternehmen Bird stockt Flotte in Wien auf

Das E-Mobilityunternehmen Bird stockt seine E-Roller-Flotte in Wien auf. Zu den anfänglich 100 Stück kommen 80 E-Tretroller hinzu.

Das US-Unternehmen “Bird” bietet aktuell in Wien 180 E-Scooter zum Verleih an. Das wurde am Donnerstag in einer Aussendung betont. Falsch geparkte Gefährte will man nach Möglichkeit vermeiden, wie Christian Geßner, General Manager von Bird in Wien, versicherte. Es gebe ein eigenes Team, das darauf achte, dass es nicht zu falsch geparkten Birds komme.