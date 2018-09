Bird im Test: Was kann das E-Roller-Sharing in Wien?

Mit Bird und Lime haben zwei amerikanische E-Roller-Sharingdienste die Stadt Wien ins Auge gefasst. Der Launch geschah beinahe gleichzeitig - seit Samstag kann man die "Birds" auf Wiens Straßen sehen. VIENNA.at hat einen Roller getestet.

Es gibt sie in Paris, Brüssel und unzähligen amerikanischen Großstädten. Die Rede ist von “Birds”, den Elektrorollern des gleichnamigen Sharingdienstes, die seit Samstag in Wien ihre Runden ziehen. VIENNA.at hat sie getestet und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Zum Betrieb eines Birds braucht es die App , die die E-Roller via eingebautem GPS-Modul ausfindig machen kann. Der E-Roller selber ist relativ schwer und wird ebenso mit der App entsperrt. Auf dem “Bird” findet sich eine QR-Code, der mit dem Handy gescannt wird.

Wie schnell und wie lang gehen die Dinger?

Die Birds erreichen Spitzengeschwindigkeiten von 24 km/h und sollen eine Reichweite von 20 Kilometer haben. Pro Nutzung geht die Firma von einem zurückgelegten Weg von 2-3 Kilometer aus. So kann der E-Roller also 7-8 Mal verwendet werden, bevor er an die Steckdose muss.