E-Leih-Scooter blockieren Gehsteige in der Wiener Innenstadt: Kritik der ÖVP

Seit kurzem gibt es in Wien zwei Anbieter, die E-Scooter verleihen. Doch nun kommt es zur ersten Kritik von Markus Figl (ÖVP).

Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖVP), hat am Mittwoch Kritik an den neuen E-Leih-Scootern geübt. Er berichtete der APA von zahlreichen Beschwerden über am Gehsteig abgestellte Tretroller. “Es müssen klare Regelungen her, damit der öffentliche Raum nicht überall vollgeräumt wird”, sagte er.