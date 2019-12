Duo soll Terroranschlag an Feiertagen in Wien geplant haben: U-Haft

Zwei Männer stehen im Verdacht, in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr einen Terroranschlag in Wien geplant zu haben.

Zwei Männer sitzen wegen Terrorverdachts in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Das sagte Staatsanwaltschafts-Sprecher Erich Habitzl am Samstagabend auf Anfrage.

Wolfgang Blaschitz, der Verteidiger eines der beiden Männer, sagte am Samstag in der "ZiB", dass seinem Mandanten vorgeworfen werde, "dass er vorgehabt hätte, einen Anschlag mit Sprengstoff oder was auch immer auszuführen und zwar in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr". Der von ihm anwaltlich vertretene Verdächtige bestreite dies jedoch, hob Blaschitz hervor.