Duo nach Einbruchdiebstahl in Wien-Margareten gestellt

Am 28. Dezember klickten für einen Mann und eine Frau die Handschellen, nachdem sie in Wien-Margareten bei einem Einbruchdiebstahl beobachtet wurden.

Am 28. Dezember konnte das tatverdächtige Duo gegen 21.15 Uhr bei einem weiteren Einbruchdiebstahl im Bereich der Reinprechtsdorfer Straße in Wien-Margareten beobachtet werden. Polizisten stellten die beiden anschließend an ihrer Wohnadresse mit dem Diebesgut sowie Tatwerkzeugen und nahmen sie fest. Bei einer Durchsuchung der Wohnung wurde weiteres Diebesgut sichergestellt. Das Duo befindet sich in einer Justizanstalt.