Drohnen als Weihnachtsgeschenk: Darauf sollte man achten

Seit einigen Jahren sind Drohnen zu Weihnachten der Renner und auch heuer werden wieder tausende Fluggeräte als Geschenke unter den heimischen Christbäumen landen. Ein Trend, den man nicht unüberlegt mitmachen sollte.

Auch für kleine Drohnen gelten Regeln

Es sind in erster Linie kleinere Spielzeugdrohnen – also bewilligungsfreie Fluggeräte, die unter 30 Meter fliegen und weniger als 79 Joule Bewegungsenergie entwickeln – die zu einem überhasteten Kauf verleiten. "Doch für diese gelten ebenfalls Regeln", weiß der Experte des Mobilitätsclubs. "So dürfen auch damit natürlich niemals Personen oder Sachen gefährdet werden." Fällt die Drohne nicht mehr in die Spielzeugkategorie, benötigt der Beschenkte zudem eine Genehmigung der Luftfahrtbehörde und eine eigene Haftpflichtversicherung. Das ist nicht nur mit organisatorischem Aufwand verbunden, sondern verursacht auch zusätzliche Kosten von rund 400 Euro.