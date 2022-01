Drogensüchtiger brach zwei Mal in selben Shop auf der Mariahilfer Straße ein

Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Wochen brach ein 22-jähriger Mann in dasselbe Geschäftslokal auf der Mariahilfer Straße in Wien ein.

Ein Zeuge alarmierte Sonntagfrüh die Polizei, da er einen Verdächtigen wiedererkannt hatte, den er bereits im Dezember 2021 bei einem Einbruchdiebstahl in einen Getränkeladen beobachtet hatte. Der junge Mann solle nun neuerlich in dasselbe Lokal eingebrochen haben, so der Zeuge.