Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv" gestartet: Julian H. bestritt Vorwürfe

Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian H., ist am Mittwoch wegen Drogenvorwürfen in St. Pölten vor Gericht gestanden. Er bestritt jegliche Vorwürfe, der Prozess wurde auf Mitte Oktober vertagt.

Enormer Medienandrang bei Drogenprozess in St. Pölten

Der Medienandrang zu Beginn der Schöffenverhandlung am Landesgericht St. Pölten war groß. Staatsanwalt Bernd Schneider hielt in seinem Eröffnungsvortrag mit Blick auf das Ibiza-Video fest: "In diesem Prozess hier geht es nicht um dieses Video, es geht um gänzlich andere Vorwürfe." Die insgesamt 1,25 Kilo Kokain mit einem Reinheitsgehalt von zumindest 70 Prozent sollen 2017 und 2018 nahe der niederösterreichischen Stadt Haag (Bezirk Amstetten), in Salzburg und Oberösterreich zu einem Grammpreis von 40 Euro übergeben worden sein.