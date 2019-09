Drogendealer in Wien-Margareten aufgeflogen

Ein 31-Jähriger versuchte gestern Vormittag in Wien-Margareten Drogen an einen Polizisten in Zivil zu verkaufen. Der Mann wurde verhaftet.

Zivilen Polizisten ist es am Sonntag gelungen, einen Dealer beim Verkauf von Suchtmitteln in Wien-Margareten auf frischer Tat zu betreten. Der 31-jährige Nigerianer hatte versucht, einem Polizisten in Zivil im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in der Arbeitergasse Suchtmittel zu verkaufen. Der Mann wurde widerstandslos festgenommen, einvernommen und in eine Justizanstalt gebracht. Nach polizeilicher Einvernahme wurde durch die Staatsanwaltschaft Wien eine Einlieferung in die Justizanstalt angeordnet.