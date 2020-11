In der Wohnung des Mannes wurden diverse Suchtmittel sowie Bargeld sichergestellt.

Drogendealer bei WEGA-Einsatz in Wien-Penzing festgenommen

Am Samstagvormittag wurde ein 35-Jähriger in seiner Wohnung in Wien-Penzing festgenommen. Die Polizei stellte Suchtmittel und Bargeld sicher.

Nach umfangreichen Ermittlungen und Observationen konnte die Wiener Polizei am 7. November gegen 9.00 Uhr einen 35-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen am Flötzersteig in Wien-Penzing festnehmen.