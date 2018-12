"Dritter" Mann bestreitet Beteiligung an Mafia-Mord in Wien

Jener 29-Jährige, der im Verdacht steht, eine Rolle beim Mafia-Mord in Wien gespielt zu haben, bestreitet die Beteiligungsvorwürfe. Er soll weder als "Lockvogel" fungiert, noch etwas mit den Mafia-Clans zu tun haben.

Nach dem Mafia-Mord in der Wiener Innenstadt am Freitag vergangener Woche bestreitet der in Untersuchungshaft sitzende 29-Jährige weiterhin den ihm angelasteten Vorwurf des Beitragsmordes. Das sagte seine Verteidigerin Heike Sporn am Freitagnachmittag auf Anfrage der APA.