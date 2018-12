Schüsse in Wiener Innenstadt: Ein Toter, ein Schwerverletzter

Laut Wiener Polizei kam es heute kurz nach Mittag zu Schüssen im Bereich Lugeck. Laut Wiener Berufsrettung gibt es mindestens einen Toten.

Gegen 13:30 Uhr hat eine männliche Person in #InnereStadt mehrere Schüsse abgegeben. Ein Opfer ist noch am Tatort verstorben, eine zweite Person wurde schwer verletzt. Es dürfte sich um eine gezielte Straftat handeln. Fahndung im Gange.

Die Sperre der Wollzeile wurde aber gegen 16 Uhr wieder aufgehoben, wie die Polizei berichtet. Auch der Bereich Lugeck ist wieder frei begehbar. Lediglich die Passage bei der Wollzeile 5 ist gesperrt.

Ohren- und Augenzeuge berichtet

Ein Ohren- und Augenzeuge berichtete, dass die Männer zu dritt unterwegs waren. Der russische Tourist, der in einem Geschäft in der Wollzeile war, hörte die Schüsse und sah, wie Passanten die Flucht ergriffen. In der Passage lagen die beiden Angeschossenen, ein dritter Mann stand daneben und sprach mit den etwa 30 bis 40 Jahre alten Opfern. Der 57-Jährige nahm an, dass es sich um einen Angehörigen gehandelt hat. Der Mann sprach eine slawische Sprache, der Tourist vernahm mehrmals ein besorgtes “Bruder, Bruder”, wie er der APA berichtete. Den Täter hat der Russe nicht mehr gesehen.