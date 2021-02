Gastkommentar von Johannes Huber. Österreich hat erschreckend wenig gelernt in den vergangenen elf Monaten. Das macht die Corona-Mutationen noch viel gefährlicher.

Sehr früh haben die Eidgenossen Mutationen festgestellt, die erstmals in Großbritannien und Südafrika nachgewiesen worden sind und die ansteckender und daher auch wesentlich gefährlicher sind. Schärfere Beschränkungen, die zumindest bis Ende Februar andauern sollen, waren die Folge. Gesundheitsminister Alain Berset begründete sie mit Weitsicht: Der 48-Jährige wies darauf hin, dass man bei der Bekämpfung der Pandemie bisher immer nur zu spät reagieren konnte. Bis jemand merkt, dass er infiziert ist, hat er unter Umständen schon viele andere angesteckt. Bis die exponentielle Ausbreitung der Infektionen auffällt, ist es schon so weit, dass Spitäler in weiterer Folge an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen, viele Menschen sterben und es lange dauern wird, bis sich die Lage wieder entspannt. Jetzt aber, so Berset, weiß man im Voraus, dass aufgrund der Mutationen eine dritte Welle zu befürchten ist und man daher schon vorsorglich mit einem Lockdown versuchen kann, sie zumindest zu begrenzen.