Dritte Impfung: Wirkung bei allen Impfstoffen vorhanden

Der momentane Wissensstand besagt: Wer ausreichend gegen Covid-19 geschützt sein möchte, der braucht drei Teilimpfungen. Allerdings ist ziemlich egal, womit die dritte Impfung erfolgt - die Wirkung ist gut. Das zeigt eine neue Studie.

Die Studie in Großbritannien mit sieben Vakzinen (sechs davon zugelassen oder weiterhin in Entwicklung) wurde aus öffentlichen Geldern finanziert und ist jetzt in der Medizin-Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht worden.