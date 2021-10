Dritte Corona-Impfung ist wichtiger Teil der Grundimmunisierung

Die dritte Dosis der Corona-Impfung sei ein wichtiger Teil der Grundimmunisierung gegen das Virus, betont Maria Paulke-Korinek von der Abteilung für Impfwesen des Gesundheitsministeriums.

Corona-Drittimpfung trägt zur Grundimmunisierung bei

Dritter Stich schon sechs Monate nach der zweiten Corona-Impfung

Auch die Arbeitskräfte im Gesundheits- und Heimbereich, in der mobilen Pflege, sowie Lehrer und Kindergartenpädagogen können ihre dritte Impfdosis schon sechs Monate nach der zweiten erhalten, so Paulke-Korinek. Sie sollten spätestens zwölf Monate danach, so wie übrigens alle anderen Personen, das dritte Mal gegen Covid-19 geimpft werden.

RNA-Impfstoff sei in allen Fällen zur Auffrischung zu empfehlen

Von Covid-19 genesene Personen wären mit einer erhaltenen Dosis wie doppelt geimpfte Personen anzusehen, erklärte die Expertin. Das heißt, anstatt zwei Dosen als erste Impfserie innerhalb von sechs Wochen genügt zunächst eine. Sie sollten je nach der oben genannten Gruppe nach sechs bis neun oder zwölf Monaten dann eine weitere Impfung für ihre Grundimmunisierung erhalten. In allen Fällen wäre dabei ein RNA-Impfstoff zu empfehlen, also ein Serum der Firmen Pfizer-BioNTech oder Moderna. Das "Impfreaktionsprofil", also die Gefahr für Nebenwirkungen und deren Häufigkeiten, sei laut bisherigen Erfahrungen bei der dritten Dosis so wie bei der zweiten.