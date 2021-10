Ärztekammer: Dritte Impfung unbedingt wahrnehmen

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres appelliert an die Bevölkerung, die dritte Corona-Impfung wahrzunehmen. Gerade in den Alters- und Pflegeheimen sei die Rate noch sehr gering.

Die Österreichische Ärztekammer appelliert an die Bevölkerung, die Corona-Drittimpfung unbedingt wahrzunehmen. Derzeit liege die Rate in den Alters- und Pflegeheimen erst bei rund einem Drittel, zudem mangle es an Impulsen, die Quote zu erhöhen. "Die Erfahrungen aus Israel zeigen uns deutlich, dass der Impfschutz nach einigen Monaten nachlässt und es zu mehr Impfdurchbrüchen kommt", warnte Kammerpräsident Thomas Szekeres am Freitag in einer Aussendung.