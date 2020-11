Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf

Bei einem Verkehrsunfall in der Leopoldauer Straße in Wien-Floridsdorf wurden drei Personen verletzt, ein Auto wurde außerdem auf den Zaun eines Gebrauchtwagenhändlers geschleudert.

Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, kam es am Montag gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Leopoldauer Straße in Wien-Floridsdorf.