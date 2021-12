"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"-Remake: Heldin ist nun Norwegerin

TV-Kult zur Weihnachtszeit: Für den tschechischen Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus dem Jahr 1973 gibt es nun auf Amazon Prime ein Remake - mit einigen Veränderungen.

Der tschechische Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gehört zu den absoluten Weihnachtsklassikern der TV-Freunde und wird in Österreich auch heuer wieder von ORF 1 am Heiligen Abend ab 8.20 Uhr ausgestrahlt.

Nordische Konkurrenz für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Pünktlich zu Weihnachten: Neuauflage von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Das ist alles anders im Weihnachts-Kultfilm-Remake

Das Remake, im Original "Tre nøtter til Askepott", spielt im weiten, tief verschneiten Winterwunderland. Dort begegnen sich die schöne Magd, die von Stiefmutter und Stiefschwester traktiert wird, und der sensible Königssohn. Die Waise lehrt ihn, sein Pferd zu verstehen, und bewahrt den Hitzkopf beim wilden Wettreiten vor dem Absturz. Überhaupt: Das neue Aschenbrödel wartet nicht, bis es gefunden wird, und widersetzt sich der Stiefmutter, die herzlos, eiskalt und böse an die Disney-Figur Cruella De Vil ("101 Dalmatiner") erinnert.

Dramatische Szenen, neu erzählte spannende Geschichte

"So sieht man sich wieder", bremst die Heldin in dem einer Eiskönigin würdigen Traumkleid auf dem Ball den schwarz gelockten Prinzen. Der will gerade nach draußen, stürmt fast an ihr vorbei. Kühn, mit einem gezielten Schuss, rechnet sie am Ende mit der Stiefmutter ab, und rettet den Liebsten. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten.