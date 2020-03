Drei Coronavirus-Fälle in Wiener Pensionistenwohnheim

Im Pensionistenwohnheim Hohe Warte in Wien-Döbnling sind drei weitere Fälle von Coronavirus-Infektionen aufgetreten. Eine Mitarbeiterin wurde bereits positiv getestet, nun sind auch zwei Bewohnerinnen und eine weitere Mitarbeiterin betroffen.

Die Betreuungseinrichtung Haus Hohe Warte hatte bereits ein Besuchsverbot in Kraft, seit vor einigen Tagen eine Mitarbeiterin positiv getestet worden war. Nunmehr steht fest, dass zwei betagte Bewohnerinnen und eine weitere Mitarbeiterin angesteckt sind, hieß es vom Krisenstab der Stadt zur APA.

Der Fall der zunächst infizierten Heimhelferin steht im Konnex zu einer schwangeren Patientin, die im Wiener Donauspital (SMZ Ost) bei ihrer Aufnahme keine Symptome gezeigt hatte, sagte Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien. Im zweitgrößten heimischen Spital waren Anfang vergangener Woche in diesem Zusammenhang acht Infektionsfälle bei Personal und Patientinnen aufgetreten.

Heimhelferin in Wien-Döling mit Covid-19 infiziert

Weitere Mitarbeiterin und zwei betagte Bewohnerinnen mit Voronavirus infiziert

Nunmehr steht fest, dass in dem Seniorenwohnheim eine weitere Mitarbeiterin sowie zwei betagte Bewohnerinnen mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Ein Zusammenhang mit der ersten angesteckten Betreuerin bestehe nicht, so Huber, die Ansteckungsquelle sei noch unklar.

Mitarbeiterin in Quarantäne, Bewohnerinnen im Wiener KFJ

Die Mitarbeiterin befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die beiden Seniorinnen werden im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital versorgt. Im betroffenen Wohnheim des Kuratoriums Wiener Penionisten-Wohnhäuser, das insgesamt rund 200 Menschen beherbergt, wurden 14 Bewohnerinnen und Bewohner, die mit dem Erkrankten Kontakt gehabt hatten, in ihren Wohneinheiten in Quarantäne gestellt.