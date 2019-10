Dormero-Hotel ab 2020 im Wiener Holzhochhaus

Das Holzhochhaus in der Seestadt Aspern steht kurz vor der Fertigstellung. Nun wurde bekannt, dass mehr als ein Drittel der vermietbaren Fläche ab 2020 von der deutschen Hotelkette Dormero betrieben wird.

Das so gut wie fertiggestellte Holz-Hochhaus ("HoHo") in der Wiener Seestadt Aspern wird sukzessive bezogen. Nun steht auch fest, wer das im oberen Stockwerksbereich geplante Hotel betreiben wird. Als Partner wurde die deutsche Kette Dormero gewonnen, teilte Bauherr Günter Kerbler am Montag per Aussendung mit. Die Eröffnung ist für Mitte 2020 geplant.