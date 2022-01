Doppelinfektion mit Corona und Influenza: Impfung ausschlaggebend

Vergangene Woche ist in ÖSterreich erstmals eine Doppelinfektion mit Influenza A (H3N2) und dem Coronavirus nachgewiesen worden.

Doppelinfektion: Impfung empfohlen



"Das ist ausschlaggebend", so die Leiterin des Nationalen Referenzlabors für die Erfassung und Überwachung von Influenza-Virusinfektionen und Mitglied des Nationalen Impfgremiums. Zudem liegen der Expertin bisher auch keine Fallstudien vor, die mögliche Prognosen über den Verlauf einer solchen Doppelinfektion mit der Omikron-Variante zulassen. Zumindest was die Influenza-Saison betrifft, da könne aktuell positiv prognostiziert werden, dass hier die Zahlen vorerst niedrig bleiben, was auf die durchgängige Maskenpflicht an den Schulen zurückzuführen ist.