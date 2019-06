Donauinselfest 2019: Das Programm auf der spark7/Kronehit Bühne

Partystimmung und viel gute Laune erwartet die Besucher am Donauinselfest 2019 in Wien. Die spark7/Kronehit Bühne wird auch im heurigen Jahr mit internationalen Stars und DJ-Größen an den Start gehen. Hier der Überblick zum dreitägigen Programm.

Die spark7/Kronehit-Bühne ist eine der bekanntesten am Donauinselfest in Wien. Das Programm im heurigen Jahr kann sich absolut sehen lassen. Am Freitag starten die Gewinner des Rock the Island Contest - Daniel Rosty. Weitere Highlights sind Hugel, Levex und der Schluss-Act Two KinX.

Highlights auf der spark 7/Kronehit Bühne am Dif 2019 in Wien

Internationale Stars und Dj-Größen werden am größten Open-Air-Festival Europas teilnehmen. Mike Williams, Daniel Merano & Tyo sowie Dirty Impact sorgen am Samstag für eine geballte Ladung Partystimmung.

Für einen krönenden Abschluss sorgen am Sonntag Viktoria Metzker und Darius & Finlay.

Freitag auf der spark7/Kronehit-Bühne 21.06.2019

Rock The Island Contest – Daniel Rosty, 17.00 – 18:00 Uhr

2:tages:bart, 18:00 – 18:45 Uhr

Fast Astronauts, 18:45 – 19:30 Uhr

Riva Elegance, 19:30 – 20:30 Uhr

Hugel, 20:30 – 22:00 Uhr

Levex, 22:00 – 23:00 Uhr

Two KinX, 23:00 – 23:59 Uhr

Samstag: Programm am 22.06.2019

DJ Matthias Daniel, 16:00 – 17:15 Uhr

X-Treme DJ Team, 17:15 – 18:15 Uhr

Phil Praise, 18:15 – 19:30 Uhr

Daniel Merano & Tyo, 19:30 – 20:30 Uhr

Mike Williams, 20:30 Uhr – 22:00 Uhr

Dirty Impact, 22:00 – 23:50 Uhr

Sonntag: Line-Up am 23.06.2019