Donauinselfest-Programm 2019: Alle Bands und das Line-Up

Das Programm zum Donauinselfest 2019 garantiert auch heuer wieder hervorragende Stimmung, zahlreiche Bands werden die Besucher auf der Donauinsel in Wien bestens unterhalten. Neben heimischen Stars und internationalen Größen wie Seiler & Speer, Wolfgang Ambros, The Tiger Lillies, Mando Diao und Revolverheld haben natürlich auch wieder österreichische Newcomer einen Platz im Line-Up des größten Open-Air Festivals in Europa gefunden.

Die Besucher aus Wien, Österreich und der ganzen Welt können das Donauinselfest Programm unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien“ bei freiem Eintritt genießen. Freuen dürfen sie sich dabei auf ein Line-Up mit mehr als 2.000 Künstler und mehr als 600 Stunden Programm. Die Bands werden von den Verantwortlichen der Bühnen bestimmt. Dabei werden keine Mühen gescheut um heimische Größen und internationale Stars auf die Donauinsel in Wien zu holen. Am Wochenende vom 21. bis 23 Juni 2019 bekommen auch Newcomer die Chance sich auf dem DIF dem Publikum zu präsentieren. Den Auftritt konnten sie sich die Bands dabei über den Rock the Island Contest sicher.

Die folgende Liste enthält alle Bands, die bereits für das Programm des Donauinselfest 2019 fixiert wurden. Das Line-Up mit allen Terminen, Bands und Bühnen wird laufend aktualisiert:

Freitag: Bands am 21.06.2019 Wien Energie/Radio Wien/Hitradio Ö3-Festbühne

Simon Lewis, 17:10 – 17:50 Uhr

Stefanie Heinzmann, 18:30 – 19:10 Uhr

Joris, 19:55 – 20:40 Uhr

Folkshilfe, 21:20 – 22:05 Uhr

Mando Diao, 22:40 – 23:45 Uhr

Radio FM4/Planet.tt Bühne

Kopf an Kopf ab, Uhr

Snuff Syndicate, 17:30 – 17:50 Uhr

Rola, 18:00 – 18:25 Uhr

BHZ, 18:40 – 19:05 Uhr

BRKN, 19:25 – 20:05 Uhr

Jugo Ürdens, 20:25 – 21:10 Uhr

Lady Leshurr, 21:30 – 22:20 Uhr

Camo & Krooked, 22:45 – 23:59 Uhr

EUTOPIA/DJ/VJ Bühne

MAINFRAME RECORDING & Friends, 17:00 – 23:55 Uhr

spark7/Kronehit Bühne

Rock The Island Contest – Gewinner, 17.00 – 18:00 Uhr

2:tages:bart, 18:00 – 18:45 Uhr

Fast Astronauts, 18:45 – 19:30 Uhr

Riva Elegance, 19:30 – 20:30 Uhr

Levex, 22:00 – 23:00 Uhr

Two KinX, 23:00 – 23:59 Uhr

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Bühne

Die Wilden Kaiser, 18:15 – 19:45 Uhr

Insieme, 20:00 – 21:15 Uhr

Simone & Charly Brunner, 21:30 – 22:30 Uhr

Semino Rossi, 22:45 – 23:50 Uhr Uhr

OBI & 88.6 Alles machbar Bühne

Radio 88.6 DJ, 15:00 – 15:30 Uhr

Rock Generation, 15:30 – 16:15 Uhr

Cil City, 16:45 – 17:30 Uhr

Rock Generation, 18:00 – 18:45 Uhr

Cil City, 19:15 – 20:00 Uhr

Radio 88.6 DJ, 20:00 – 20:30 Uhr

StilettoRock Circus, 20:30 – 22:00 Uhr

Ö1 Kulturzelt

Stermann und Grissemann – Gags, Gags, Gags!, 19:30 – 20:30 Uhr

Alfred Dorfer – “und…”, 20:30 – 21:30 Uhr

Knoedel – Still, 21:30 – 22:30 Uhr

The Tiger Lillies, 22:30 – 23:30 Uhr

GÖD/BAWAG PSK Bühne

Patricia Hill, 14:30 – 15:30 Uhr

Youno, 16:00 – 17:00 Uhr

Lucky Dice, 17:30 – 19:30 Uhr

The Untouchables, 20:00 – 21:30 Uhr

Wiener Wahnsinn, 22:00 – 23:55 Uhr

SJ Bühne

Lion Season, 15:10 – 15:40 Uhr

Querfunk, 16:00 – 16:30 Uhr

Skofi, 16:50 – 17:20 Uhr

Musikcafe Prenner, 17:40 – 18:20 Uhr

Declan Welsh & The Decadent West, 20:00 – 21:10 Uhr

Viech, 21:30 – 22:50 Uhr

DJ Set, 23:00 – 00:00

JG Bühne

KUS Soundproject, 14:00 – 15:00 Uhr

Hertha, 15:00 – 16:00 Uhr

Dritte Hand, 16:00 – 17:00 Uhr

Call It Even, 17:00 – 18:00 Uhr

Nina-Sofie Berghammer, 18:00 – 18:45 Uhr

Chris Shermer & the FonK, 18:45 – 20:15 Uhr

Tschebberwooky, 20:15 – 21:30 Uhr

PROHASKA, 21:30 – 22:45 Uhr

paxeed, 22:45 – 00:00 Uhr

Ebner-Eschenbach Bühne

Blumen im Gemeindebau, 16:00 – 17:00 Uhr

Hanna Kristall, 17:30 – 18:30 Uhr

Überraschungsact, 19:00 – 20:00 Uhr

Jazz Gitti, 20:30 – 21:45 Uhr

Ottakringer Bierkistl-Singen

Shane o Fearghail & The Host, 17:00 – 19:00 Uhr

younion-fsg Bühne

Funky Openers, 16:00 – 17:15 Uhr

X-Fears, 17:30 – 18:45 Uhr

Cornerstone, 19:00 – 20:15 Uhr

Chrayne, 20:30 – 21:45 Uhr

DJ Boozeman, 22:00 – 23:59 Uhr

Samstag: Programm am 22.06.2019 Radio FM4/Planet.tt Bühne

Der traurige Gärtner (ROCK THE ISLAND CONTEST Winner Alternative), 16:00 – 16:30 Uhr

Vida Noa, 16:35 – 17:00 Uhr

The Pearl Harts, 17:15 – 17:40 Uhr

Karmic, 17:55 – 18:35 Uhr

At Pavillon, 18:45 – 19: 25 Uhr

Leyya, 19:45 – 20:45 Uhr

Chefboss, 21:10 – 22:10 Uhr

Yung Hurn, 22:40 – 23:59 Uhr

EUTOPIA DJ/VJ Bühne

EUTOPIA DJ-Contest Winner: GRNA, 16:00 – 17:00 Uhr

EUTOPIA DJ-Contest Winner: MARIELLA, 17:00 – 18:00 Uhr

KONRAD SULZMANN, 18:00 – 19:30 Uhr

PATRICK PULSINGER DJ-Set, 19:30 – 21:00 Uhr

DRAHTHAUS, 21:00 – 22:00 Uhr

DJ YOMOMMA, 22:00 – 23:00 Uhr

I-WOLF & AMADINA SOUNDSYSTEM, 23:00 – 00:00 Uhr

Wien Energie/Radio Wien Festbühne

THE SELLOUT, 16:00 – 16:20 Uhr

Christiana UIKIZA, 17:20 – 17:50 Uhr

DELADAP, 18:20 – 19:20 Uhr

Wolfgang Ambros & die No.1 vom Wienerwald, 19:40 – 20:40 Uhr

Christina Stürmer & Band, 21:00 – 22:00 Uhr

Seiler & Speer, 22:30 – 23:40 Uhr

Ebner-Eschenbach Bühne

Yasmo & die Klangkantine, 17:30 – 18:30 Uhr

KERNÖLAMAZONEN, 19:00 – 20:15 Uhr

OBI & 88.6. Alles machbar Bühne

Moderation Radio 88.6., 14:00 – 14:30 Uhr

Radio 88.6. DJ, 15:00 – 15:30 Uhr

RECKLESS ROSES, 15:30 – 16:15 Uhr

Pineapple John, 16:45 – 17:30 Uhr

RECKLESS ROSES, 18:00 – 18:45 Uhr

Pineapple John, 19:15 – 20:00 Uhr

Radio 88.6. DJ, 20:00 – 20:30 Uhr

QUERBEAT, 20:30 – 22:00 Uhr

spark7/Kronehit Bühne

DJ Matthias Daniel, 16:00 – 17:15 Uhr

X-Treme DJ Team, 17:15 – 18:15 Uhr

Phil Praise, 18:15 – 19:30 Uhr

Daniel Merano & Tyo, 19:30 – 20:30 Uhr

Dirty Impact, 22:00 – 23:50 Uhr

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Bühne

Schlager am Donauinselfest, 16:00 – 00:00 Uhr

Johanns Erben und Gewinner Rock The Island Contest, 16:15 – 17:15 Uhr

Rock The Island Contest Gewinner, 17:30 – 18:00 Uhr

Julia Buchner, 18:15 – 19:10 Uhr

Marco Ventre & Band, 19:25 – 20:40 Uhr

Luke Andrews, 21:05 – 22:05 Uhr

Ö1 Kulturzelt

Ö1 Klassiktreffpunkt LIVE – Michael Köhlmeier und Slavko Ninic zu Gast bei Albert Hosp, 10:05 – 11:35 Uhr

Lisa Eckhart – Die Vorteile des Lasters, 19:00 – 20:00 Uhr

Andreas Vitasek – Austrophobia, 20:00 – 21:00 Uhr

Georg Ringsgwandl – Wuide unterwegs, 21:00 – 22:00 Uhr

[dunkelbund] – Exodus Komplex, 22:00 – 23:00 Uhr

JG Bühne

Musik grenzenlos, 13:00 – 14:00 Uhr

Chiana, 14:00 – 14:25 Uhr

Mirjam Catal, 14:15 – 15:00 Uhr

Flo Fin, 15:00 – 15:30 Uhr

RAN DMC, 15:30 – 16:15 Uhr

Mira & Adam, 16:15 – 17:00 Uhr

Daniele Negroni, 17:00 – 17:30 Uhr

hope will lead, 17:30 – 18:45 Uhr

Here For A Reason, 18:45 – 20:00 Uhr

Schmafu, 20:00 – 21:15 Uhr

Brofaction, 21:15 – 22:45 Uhr

Raggamaffia, 22:45 – 00:00 Uhr

GÖD/BAWAG PSK Bühne

Ramona Rotstich, 14:00 – 15:00 Uhr

Aleander Eder & Band, 15:30 – 16:30 Uhr

Zweikanalton, 17:00 – 18:00 Uhr

Liss Görgl & Band, 18:30 – 19:30 Uhr

James Cottriall & Band, 20:00 – 21:30 Uhr

Hot Pants Road Club, 22:00 – 23:55 Uhr

SJ-Bühne

Aboudi, ANV, Big P, 14:00 – 14:30 Uhr

Omid Omb, Majid Kheslat, Jawad Cool, 14:50 – 15:20 Uhr

Snessia, 15:40 – 16:10 Uhr

Aron & Glowing Exes, 18:00 – 18:40 Uhr

CLIMAX, 19:00 – 19:30 Uhr

RezR, 19:00 – 19:30 Uhr

ENVEX, 20:00 – 20:20 Uhr

CYNATIX, 20:30 – 21:00 Uhr

KISMET, 21:00 – 21:30 Uhr

LPH, 21:30 – 22:00 Uhr

DOREE, 22:00 – 22:30 Uhr

JANEX, 22:30 – 23:00 Uhr

B2B, 23:00 – 00:00 Uhr

younion-fsg-Bühne

The Phantoms, 14:00

John Dellroy Band, 15:30 – 16:45 Uhr

Just the Troubles, 17:00 – 18:15 Uhr

Exit 6, 18:30 – 20:00 Uhr

Jörg Danielsen’s fabulous Vienna Blues Association, 20:15 – 21:45 Uhr

DJ Boozeman, 22:00

Sonntag: Line-Up am 23.06.2019 Wien Energie/Radio Wien/Hitradio Ö3-Festbühne

King & Potter, 17:00 – 18:00 Uhr

Alice Merton, 18:15 – 19:15 Uhr

Felix Jaehn, 19:30 – 20:30 Uhr

Revolverheld, 22:30 – 23:59 Uhr

Radio FM4/Planet.tt Bühne

Colours of Monochrome, 16:00 – 16:30 Uhr

ShiveringFit, 16:45 – 17:15 Uhr

Lijon feat. Clint, 17:30 – 18:00 Uhr

Mind Control, 18:15 – 18:45 Uhr

Blond, 19:00 – 19:40 Uhr

Scheibsta und die Buben, 20:00 – 20:45 Uhr

Last Band Standing, 21:10 – 22:10 Uhr

Tocotronic, 22:40 – 23:50 Uhr

EUTOPIA/DJ/VJ Bühne

DJ Flowjob, 16:00 – 17:30 Uhr

Trishes & DJ Phekt, 17:30 – 19:30 Uhr

DALIA AHMED, 19:30 – 21:00 Uhr

SLAV, 21:00 – 21:30 Uhr

MONOBROTHER, 21:30 – 22:30 Uhr

EBOW, 22:30 – 23:00 Uhr

JUJU, 23:00 – 23:50 Uhr

spark7/Kronehit Bühne

DCKZ, 16:00 – 17:15 Uhr

John Franklin, 17:15 – 18:15 Uhr

Scope x Delta, 18:15 – 19:30 Uhr

Dropchainers, 19:30 – 20:30 Uhr

Darius & Finlay, 22:00 – 23:40 Uhr

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager & Swing Bühne

Die Grupertaler, 16:00 – 17:30 Uhr

Melissa Naschenweng, 17:45 – 18:45 Uhr

Marc Pircher & Band, 22:00 – 23:30 Uhr

OBI & 88.6 Alles machbar Bühne

Radio 88.6 DJ, 15:00 – 15:30 Uhr

Room Service, 15:30 – 16:15 Uhr

Bowies keep Swinging, 16:45 – 17:30 Uhr

Room Service, 18:00 – 18:45 Uhr

Bowies keep Swinging, 19:15 – 20:00 Uhr

Radio 88.6 DJ, 20:00 – 20:30 Uhr

Kiss Forever Band, 20:30 – 22:00 Uhr

Ö1 Kulturzelt

Poetry Slam – Rock the Island Contest 2019, 18:00 – 18:15 Uhr

Michael Köhlmeier & Hans Theessink – Westernhelden, 18:15 – 19:15 Uhr

Wiener Tschuschenkapelle – 20 Jahre Wiener Tschuschenkapelle, 19:15 – 20.15 Uhr

Russian Gentlemen Club – Borschtsch & Spiele, 20:15 – 21:15 Uhr

GÖD/BAWAG PSK Bühne

THE VOICE 2019, 13:00 – 13:30 Uhr

Ameliy, 14:00 – 14:30 Uhr

Euphoniques feat. Prayner-Konvervatorium Allstars, 15:00 – 16:00 Uhr

Schwanara, 16:30 – 17:30 Uhr

Kathi Kallauch, 18:00 – 19:00 Uhr

Eric Papilaya & Band, 19:30 – 21:00 Uhr

Souletusgroove, 21:30 – 23:00 Uhr

SJ Bühne

IRDORATH, 19:00 – 19:30 Uhr

Parental Advisory, 20:00 – 20:45 Uhr

Mortal Strike & Friends, 21:00 – 22:00 Uhr

Dragony, 22:15 – 23:30 Uhr

JG Bühne

LAIA, 13:00 – 13:45 Uhr

Stimmen gegen Krebs, 13:45 – 14:15 Uhr

Escola de Samba Baturim & Fiends, 14:15 – 14:45 Uhr

Traiskirchen. (Die Schweigende Mehrheit), 15:00 – 15:45 Uhr

RAY.S, 15:45 – 16:30 Uhr

Weixler & Tichy, 16:30 – 17:30 Uhr

Gini, 17:30 – 18:30 Uhr

Gran Torino Club, 18:30 – 20:00 Uhr

Solarkreis, 20:00 – 21:30 Uhr

TheMostCompany, 21:30 – 22:45 Uhr

hisham, 22:45 – 23:59 Uhr

Ebner-Eschenbach Bühne

Überraschungsact, 16:00 – 17:30 Uhr

Birgit Denk “Tänker”, 18:00 – 19:00 Uhr

Mary Broadcast, 19:30 – 20:30 Uhr

Virginia Ernst, 20:50 – 22:00 Uhr

Ottakringer Bierkistl-Singen

Verena Wagner, 17:00 – 18:00 Uhr

Stuart Neville, 19:00 – 20:00 Uhr

younion-fsg Bühne