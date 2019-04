Donau: Schwan "Eduard" mit gebrochenem Flügel gerettet

Am Mittwoch konnten Beamte beim Treppelweg vor der Millennium-City an der Donau einen Schwan mit gebrochenem Flügel retten. Er wurde an die Wildtierrettung übergeben.

Gegen 20 Uhr wurden Beamte am Mittwoch zu einem tierischen Einsatz gerufen. “In der Donau ist ein Schwan mit einem gebrochenen Flügel” – So ein Zeuge über den Notruf. Zirka vier Meter vom Ufer entfernt konnten die Polizisten den verletzten Schwan sehen.

Kurzerhand wurde das Polizeiboot alarmiert. Die Besatzung leitete den Schwan schließlich zu den dortigen Stiegen. Die Einsatzkräfte konnten so das Tier an Land bergen. Der Schwan erhielt den Namen “Eduard” und wurde nach einer Versorgung in der Polizeiinspektion an die Wildtierrettung der MA49 übergeben.