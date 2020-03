Doch kleinere Covid-19-Dunkelziffer als gedacht?

Ein Forscher der WU Wien errechnete anhand der Letalitätsraten die Covid-19-Dunkelziffer in Österreich. Je nach Letalitätsrate werden mit Stand 18. März zwischen 16.000 und 45.000 Infizierte vermutet.

IHS schätzte rund 55.000 Infizierte

Der eigentlich auf empirische Arbeitsmarktforschung spezialisierte Ökonom Simon Sturn vom Department of Socioeconomics an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien hat nun alternativ dazu aus dem Verlauf der Todesfälle auf die Dunkelziffer geschlossen. Relevante Größen, um auf die Anzahl der Infizierten zu schließen, sind dabei die Anzahl der Verstorbenen, deren Zahl relativ genau erfasst wird, die Letalitätsrate basierend auf Studien zu anderen Ländern und die Dauer zwischen Infektion und Letalität.

49 Todesfälle durch Coronavirus

Diese Rate liegt deutlich über den in der Literatur angegebenen Werten und deutet auf eine hohe Zahl an nichtgetesteten Infizierten hin, so Sturn. Für Wuhan wurde in Studien einer Letalitätsrate von 1,4 Prozent angegeben - ebenso hoch ist sie laut Berechnungen Sturns in Südkorea. Der WU-Forscher geht davon aus, dass dieser Wert eher eine Obergrenze darstellt und verweist auf Experten, die von Letalitätsraten zwischen 0,5 und 0,9 Prozent sprechen.